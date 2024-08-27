20 гражданских ранены в результате обстрелов рф Сумщины
Киев • УНН
За сутки рф обстреляла 49 населенных пунктов Сумской области, нанеся 267 ударов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили. Полиция открыла уголовные производства.
В Сумской области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки, 26 августа, ранения получили 20 гражданских. Последствия атак показали в полиции региона в Facebook, передает УНН.
За прошедшие сутки войска рф обстреляли 49 населенных пунктов области. Всего зафиксировано 267 ударов из различных видов оружия. В результате попаданий оккупантов 20 гражданских лиц получили ранения
Кроме того, повреждены 14 частных домовладений, 4 многоэтажных дома, 6 автомобилей, 10 гаражей, здание детского сада, помещения 2 предприятий, 2 объекта инфраструктуры, газопровод среднего давления и административное здание.
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