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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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20 гражданских ранены в результате обстрелов рф Сумщины

20 гражданских ранены в результате обстрелов рф Сумщины

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 07:04  •  9521 просмотра

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За сутки рф обстреляла 49 населенных пунктов Сумской области, нанеся 267 ударов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили. Полиция открыла уголовные производства.

В Сумской области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки, 26 августа, ранения получили 20 гражданских. Последствия атак показали в полиции региона в Facebook, передает УНН

За прошедшие сутки войска рф обстреляли 49 населенных пунктов области. Всего зафиксировано 267 ударов из различных видов оружия.  В результате попаданий оккупантов 20 гражданских лиц получили ранения

- говорится в сообщении правоохранителей. 

Кроме того, повреждены 14 частных домовладений, 4 многоэтажных дома, 6 автомобилей, 10 гаражей, здание детского сада, помещения 2 предприятий, 2 объекта инфраструктуры, газопровод среднего давления и административное здание.

На Вінниччині уламки ворожої ракети влучили в приватний будинок27 августа 2024, 06:59 • 10636 просмотров

Татьяна Краевская

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