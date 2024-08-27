В Винницкой области обломки вражеской ракеты попали в частный дом
Киев • УНН
В Винницкой области ПВО сбила 6 дронов и крылатую ракету. Обломки ракеты попали в частный дом, разрушив крышу и вызвав пожар, который ликвидировали спасатели. Жители дома не пострадали.
В Винницкой области в ночь на 27 августа силы противовоздушной обороны сбили шесть вражеских дронов и одну крылатую ракету. Впрочем обломки ракеты попали в частный дом, возник пожар. Об этом сообщила первый заместитель Начальника ОВА Наталья Заболотная, передает УНН.
В ночь на 27 августа в целом в область зашло 8 БпЛА и 3 КР. Предварительно по результатам работы ПВО сбито 6 БпЛА и 1 КР. Есть попадание обломков ракеты в частный дом, в котором разрушена крыша
По ее словам, ГСЧС ликвидировали пожар. К ликвидации возгорания привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
"Все жители дома живы. Все службы и руководство общины работают на месте. Международные фонды предоставят всю необходимую помощь", - добавила Заболотная.
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