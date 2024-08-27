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На Вінниччині уламки ворожої ракети влучили в приватний будинок

На Вінниччині уламки ворожої ракети влучили в приватний будинок

Київ • УНН

 • 15364 перегляди

У Вінницькій області ППО збила 6 дронів та крилату ракету. Уламки ракети влучили в приватний будинок, зруйнувавши дах та спричинивши пожежу, яку ліквідували рятувальники. Мешканці будинку не постраждали.

У Вінницькій області у ніч на 27 серпня сили протиповітряної оборони збили шість ворожих дронів та одну крилату ракету. Втім уламки ракети влучили в приватний будинок, виникла пожежа. Про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна, передає УНН

У ніч на 27 серпня загалом в область зайшло 8 БпЛА та 3 КР. Попередньо за результатами роботи ППО збито 6 БпЛА та 1 КР. Є влучання уламків ракети в приватний будинок, у якому зруйновано дах

- написала Заболотна у Facebook.

За її словами, ДСНС ліквідували пожежу. До ліквідації загоряння залучалося 8 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

"Усі мешканці будинку живі. Усі служби та керівництво громади працюють на місці. Міжнародні фонди нададуть усю необхідну допомогу", - додала Заболотна. 

65 із 91 ворожих дронів та ракет знищили вночі, 10 "шахедів" втрачено, один перетнув кордон із білоруссю - Повітряні сили27.08.24, 09:45 • 19978 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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