На Вінниччині уламки ворожої ракети влучили в приватний будинок
Київ • УНН
У Вінницькій області ППО збила 6 дронів та крилату ракету. Уламки ракети влучили в приватний будинок, зруйнувавши дах та спричинивши пожежу, яку ліквідували рятувальники. Мешканці будинку не постраждали.
У Вінницькій області у ніч на 27 серпня сили протиповітряної оборони збили шість ворожих дронів та одну крилату ракету. Втім уламки ракети влучили в приватний будинок, виникла пожежа. Про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна, передає УНН.
У ніч на 27 серпня загалом в область зайшло 8 БпЛА та 3 КР. Попередньо за результатами роботи ППО збито 6 БпЛА та 1 КР. Є влучання уламків ракети в приватний будинок, у якому зруйновано дах
За її словами, ДСНС ліквідували пожежу. До ліквідації загоряння залучалося 8 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
"Усі мешканці будинку живі. Усі служби та керівництво громади працюють на місці. Міжнародні фонди нададуть усю необхідну допомогу", - додала Заболотна.
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