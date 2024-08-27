На Вінниччині уламки ворожої ракети влучили в приватний будинок

У Вінницькій області у ніч на 27 серпня сили протиповітряної оборони збили шість ворожих дронів та одну крилату ракету. Втім уламки ракети влучили в приватний будинок, виникла пожежа. Про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна, передає УНН.

У ніч на 27 серпня загалом в область зайшло 8 БпЛА та 3 КР. Попередньо за результатами роботи ППО збито 6 БпЛА та 1 КР. Є влучання уламків ракети в приватний будинок, у якому зруйновано дах