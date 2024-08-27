20 цивільних поранено внаслідок обстрілів рф Сумщини
Київ • УНН
За добу рф обстріляла 49 населених пунктів Сумської області, завдавши 267 ударів. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі. Поліція відкрила кримінальні провадження.
У Сумській області через ворожі обстріли минулої доби, 26 серпня, поранення отримали 20 цивільних. Наслідки атак показали у поліції регіону у Facebook, передає УНН.
Упродовж минулої доби війська рф обстріляли 49 населених пунктів області. Загалом зафіксовано 267 ударів з різних видів зброї. Унаслідок влучань окупантів 20 цивільних осіб отримали поранення
Крім того, пошкоджено 14 приватних домоволодінь, 4 багатоповерхових будинки, 6 автомобілів, 10 гаражів, будівлю дитячого садочку, приміщення 2 підприємств, 2 об’єкти інфраструктури, газопровід середнього тиску та адміністративну будівлю.
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