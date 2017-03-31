Обшуки проводяться через виведення підприємством мільярдів гривень за кордон - Ю.Луценко

"Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон, в тому числі - для фінансування тероризму. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012-го до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (тепер - "Тедіс Україна") є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон", - повідомив Ю.Луценко.

Він додав, що "під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедіс" призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР/ЛНР".

"Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн", - зазначив Генпрокурор.

З його слів, для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

"Наразі 1000 співробітників правоохоронним органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії", - заявив Ю.Луценко.

Нагадаємо, 29 березня обшуки провели в НБУ.