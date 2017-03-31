Обыски проводятся из-за вывода предприятием миллиардов гривен за границу - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Генеральной прокуратурой при поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия. Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.
"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Досудебным расследованием установлено, что с 2012-го до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, относительно которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", - сообщил Ю.Луценко.
Он добавил, что "под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР".
"Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн", - отметил Генпрокурор.
По его словам, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
"Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия", - заявил Ю.Луценко.
Напомним, 29 марта обыски провели в НБУ.