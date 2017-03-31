Обыски проводятся из-за вывода предприятием миллиардов гривен за границу - Ю.Луценко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54658 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105685 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162760 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119548 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118406 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113568 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104965 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107255 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155505 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

 • 17650 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Генеральной прокуратурой при поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия. Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.

"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Досудебным расследованием установлено, что с 2012-го до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, относительно которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", - сообщил Ю.Луценко.

Он добавил, что "под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР".

"Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн", - отметил Генпрокурор.

По его словам, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

"Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия", - заявил Ю.Луценко.

Напомним, 29 марта обыски провели в НБУ.

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