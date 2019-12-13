Обрання запобіжного заходу Riffmaster'у: суд відмовив у відведенні судді Вовка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив у відводі судді Сергія Вовка, який розглядає клопотання щодо обрання запобіжного заходу ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster'у Антоненку, передає кореспондент УНН.
“Заяву про відвід слід залишити без задоволення”, — сказала суддя.
Додамо, що після оголошення рішення, присутні у залі скандували: "Ганьба!"
Таким чином, суддя Сергій Вовк буде розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу для Антоненка.
Нагадаємо, раніше суд відмовив у відводі судді Сергія Вовка у справі щодо обрання запобіжного заходу дитячому медику Юлії Кузьменко яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.