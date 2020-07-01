Обрання запобіжного заходу Порошенку: захист заявив відвід прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Захист п’ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка у Печерському районному суді міста Києва, де проходить засідання щодо обрання йому запобіжного заходу, просить відвід прокурорів, передає кореспондент УНН.
"Викликають сумніви щодо неупередженості всіх прокурорів у цій справі…просимо відвід прокурорів", - заявив захист.
Зазначимо, що Порошенко підозрюється у справі щодо незаконного призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Так, Порошенко прибув до суду приблизно об 13:50.
Як раніше повідомлялося в УНН, біля Печерського районного суду Києва змонтували екран для проведення онлайн-трансляції судового засідання.
Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедіктова попросила перенести суд щодо запобіжного заходу Порошенку через смерть його батька. Печерський районний суд столиці планував 18 червня розглянути клопотання про обрання міри запобіжного заходу Порошенку.
Офіс Генерального прокурора України подав до Печерського районного суду Києва клопотання щодо застосування до п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.
Адвокат Ілля Новіков заявив, що Порошенко з’явиться на судове засіданні щодо розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу 18 червня, попри похорон батька, про смерть якого стало відомо днями.
Згодом речник Порошенка Святослав Цеголко вказав, що похорон батька Порошенка перенесли через суд.
Раніше у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України. Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.