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Избрание меры пресечения Порошенко: защита заявила отвод прокуроров

Избрание меры пресечения Порошенко: защита заявила отвод прокуроров

Киев  •  УНН

 • 13642 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Защита пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко в Печерском районном суде города Киева, где проходит заседание по поводу избрания ему меры пресечения, просит отвод прокуроров, передает корреспондент УНН.

"Вызывают сомнения относительно беспристрастности всех прокуроров в этом деле... просим отвод прокуроров", - заявила защита.

Отметим, что Порошенко подозревается в деле о незаконном назначении первого заместителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Так, Порошенко прибыл в суд примерно в 13:50.

Как ранее сообщалось в УНН, возле Печерского районного суда Киева смонтировали экран для проведения онлайн-трансляции судебного заседания.

Как сообщалось, генпрокурор Ирина Венедиктова попросила перенести суд относительно меры пресечения Порошенко из-за смерти его отца. Печерский районный суд столицы планировал 18 июня рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко.

Офис Генерального прокурора Украины подал в Печерский районный суд Киева ходатайство о применении к пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.

Адвокат Илья Новиков заявил, что Порошенко появится на судебное заседании по рассмотрению ходатайства о применении к нему меры пресечения 18 июня, несмотря на похороны отца, о смерти которого стало известно на днях.

Впоследствии представитель Порошенко Святослав Цеголко указал, что похороны отца Порошенко перенесли из-за суда.

Ранее в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

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