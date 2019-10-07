Обрання запобіжного заходу Пашинському: суд пішов в нарадчу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва, яка обирає запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, видалились до нарадчої кімнати передає кореспондент УНН.
Суддя пішла до нарадчої кімнати, зазначивши, що орієнтовний час оголошення судового рішення о 19:00.
Як повідомлялося раніше, Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину.
Нагадаємо, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.
Народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.