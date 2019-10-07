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Избрание меры пресечения Пашинскому: суд пошел в совещательную комнату

Киев • УНН

 • 16503 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Судья Печерского районного суда Киева, которая избирает меру пресечения народному депутату VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, удалились в совещательную комнату передает корреспондент УНН.

Избрание меры пресечения Пашинскому: суд пошел в совещательную комнату

Судья удалилась в совещательную комнату, отметив, что ориентировочное время оглашения судебного решения в 19:00.

Как сообщалось ранее, Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.

Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

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