Избрание меры пресечения Пашинскому: суд пошел в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Судья Печерского районного суда Киева, которая избирает меру пресечения народному депутату VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, удалились в совещательную комнату передает корреспондент УНН.
Судья удалилась в совещательную комнату, отметив, что ориентировочное время оглашения судебного решения в 19:00.
Как сообщалось ранее, Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.
Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.
Народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.