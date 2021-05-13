Обрання запобіжного заходу Медведчуку: під судом сталася сутичка

Деталі

Так, учасники акції, яка проходить під судом, принесли плакат з вимогою відправити Медведчука під варту. Інші особи спробували цей плакат забрати, що й спровокувало сутичку.

Ситуація під судом

Під суд стягнули велику кількість правоохоронців. Також там зібрався натовп чоловіків, деякі - у "спортивному".

Раніше сьогодні Медведчук прибув до суду в компанії колег по партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та Іллі Киви, а також адвокатів.

Доповнення

Так, Печерський районний суд Києва почав обрання запобіжного заходу народному депутату України Віктору Медведчуку.

Прокуратурою подано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави - у понад 300 млн грн. Обвинувачення просить арештувати нардепа до 10 липня.

Медведчук 12 травня був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що Тарас Козак на сьогодні зараз знаходиться на території Російської Федерації, Віктор Медведчук перебуває в Україні.



За словами Баканова, підозру Медведчуку направили за його місцем проживання та до Верховної Ради.

Що було раніше

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції.

Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.