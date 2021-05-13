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Избрание меры пресечения Медведчуку: под судом произошла стычка

Киев • УНН

 • 21079 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Под Печерским районным судом Киева, где ибирают меру пресечения народному депутату Украины Виктору Медведчуку, произошло столкновение из-за плаката с надписью "Стус чекає. Медведчук під арешт!", передает корреспондент УНН.

Избрание меры пресечения Медведчуку: под судом произошла стычка

Детали

Так, участники акции, которая проходит под судом, принесли плакат с требованием отправить Медведчука под стражу. Другие лица попробовали этот плакат забрать, что и спровоцировало столкновение.

Ситуация под судом

Под суд стянули большое количество правоохранителей. Также там собралась толпа мужчин, некоторые - в "спортивном".
Ранее сегодня Медведчук прибыл в суд в компании коллег по партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и Ильи Кивы, а также адвокатов.

Дополнение

Так, Печерский районный суд Киева начал избрание меры пресечения народному депутату Украины Виктору Медведчуку.
Прокуратурой подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн. Обвинение просит арестовать нардепа до 10 июля.

Медведчук 12 мая был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Глава Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине.

По словам Баканова, подозрение Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду.

Что было раньше

Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.
Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новини", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. Под санкции попали: "Нові коммунікації" - ZIK, "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" - "ПАРТНЕР ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "ТВ ВИБІР" - 112 канал, "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ"- основатель Тарас Козак, "Аріадна ТВ" - владелец Тарас Козак.

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