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Обраний президент Бразилії схиляється до того, щоб відмовитися від поїздки на саміт G20

Обраний президент Бразилії схиляється до того, щоб відмовитися від поїздки на саміт G20

Київ • УНН

 • 7210 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Обраний президент Бразилії Жаір Болсонару схиляється до того, щоб відмовитися від поїздки на саміт Групи двадцяти (G20), який почнеться в кінці листопада в Аргентині. Про це сам політик заявив журналістам у вівторок в Бразиліа, інформує УНН.

“Ми поки думаємо над цим, але, швидше за все, ні. У мене ще (залишаються) проблеми зі здоров’ям. Мені слід уникати тривалих переїздів”, — сказав обраний президент Бразилії, відповідаючи на відповідне запитання. Його слова наводить інформаційний інтернет-портал O Antagonista.

Болсонару був важко поранений ножем 6 вересня під час зустрічі з виборцями в місті Жуіз-ді-Фора на південному сході країни. На місці інциденту поліція затримала 40-річного Адель Біспо ді Олівейру, який зізнався в злочині. Політик провів більше трьох тижнів в лікарні і переніс дві операції. Третє і останнє хірургічне втручання заплановано на 12 грудня.

7 листопада чинний президент Бразилії Мішел Темер запросив Болсонару поїхати разом з ним на саміт G20. Зустріч пройде в Аргентині 30 листопада — 1 грудня.

Як повідомляв УНН, Бразилія перенесе посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

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