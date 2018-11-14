Обраний президент Бразилії схиляється до того, щоб відмовитися від поїздки на саміт G20

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Обраний президент Бразилії Жаір Болсонару схиляється до того, щоб відмовитися від поїздки на саміт Групи двадцяти (G20), який почнеться в кінці листопада в Аргентині. Про це сам політик заявив журналістам у вівторок в Бразиліа, інформує УНН.