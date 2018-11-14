Избранный президент Бразилии склоняется к тому, чтобы отказаться от поездки на саммит G20
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару склоняется к тому, чтобы отказаться от поездки на саммит Группы двадцати (G20), который начнется в конце ноября в Аргентине. Об этом сам политик заявил журналистам во вторник в Бразилиа, сообщает УНН.
“Мы пока думаем над этим, но, скорее всего, нет. У меня еще (остаются) проблемы со здоровьем. Мне следует избегать длительных переездов”, — сказал избранный президент Бразилии, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит информационный интернет-портал O Antagonista.
Болсонару был тяжело ранен ножом 6 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке страны. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Политик провел более трех недель в больнице и перенес две операции. Третье и последнее хирургическое вмешательство намечено на 12 декабря.
7 ноября действующий президент Бразилии Мишел Темер пригласил Болсонару поехать вместе с ним на саммит G20. Встреча пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.
Как сообщал УНН, Бразилия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим.