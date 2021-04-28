Міністерство культури та інформаційної політики та Український культурний фонд спростили умови участі в програмі “Культура в часи кризи: інституційна підтримка”, розширивши коло учасників, які можуть отримати гранти.
Обрали нового директора Українського культурного фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Обрали виконавчого директора Українського культурного фонду. Ним став Владислав Берковський, інформують в УКФ. Про це пише УНН.
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Наглядова Рада УКФ провела фінальний етап конкурсу. Під час відкритих співбесід прослухали програми 12 кандидатів.
За результатами голосування 6 голосів від відповідної кількості членів Наглядової Ради отримав Владислав Берковський, здобувши перемогу у конкурсі.
Згідно з Регламентом Наглядової Ради УКФ, протягом наступних трьох робочих днів з дати проведення засідання результати конкурсу доводяться до відома профільного міністерства для укладання з переможцем контракту (із пропозицією призначити випробувальний термін).
Нагадаємо
Раніше Ірина Осадча виконувала обов’язки виконавчого директора Українського культурного фонду.