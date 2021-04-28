Обрали нового директора Українського культурного фонду

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Наглядова Рада УКФ провела фінальний етап конкурсу. Під час відкритих співбесід прослухали програми 12 кандидатів.

За результатами голосування 6 голосів від відповідної кількості членів Наглядової Ради отримав Владислав Берковський, здобувши перемогу у конкурсі.

Згідно з Регламентом Наглядової Ради УКФ, протягом наступних трьох робочих днів з дати проведення засідання результати конкурсу доводяться до відома профільного міністерства для укладання з переможцем контракту (із пропозицією призначити випробувальний термін).

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