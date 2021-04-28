Министерство культуры и информационной политики и Украинский культурный фонд упростили условия участия в программе "Культура во времена кризиса: институциональная поддержка", расширив круг участников, которые могут получить гранты.
Выбрали нового директора Украинского культурного фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Выбрали исполнительного директора Украинского культурного фонда. Им стал Владислав Берковский, информируют в УКФ. Об этом пишет УНН.
Детали
Наблюдательный Совет УКФ провела финальный этап конкурса. Во время открытых собеседований прослушали программы 12 кандидатов.
По результатам голосования 6 голосов от соответствующего количества членов Наблюдательного Совета получил Владислав Берковский, одержав победу в конкурсе.
Согласно Регламенту Наблюдательного Совета УКФ, в течение следующих трех рабочих дней с даты проведения заседания результаты конкурса доводятся до сведения профильного министерства для заключения с победителем контракта (с предложением назначить испытательный срок).
Напомним
Ранее Ирина Осадчая исполняла обязанности исполнительного директора Украинского культурного фонда.