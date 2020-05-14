Оборудка з майном "Укроборонпрому": завершено розслідування щодо екскерівника заводу "Маяк"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Прокуратура завершила слідство відносно екскерівника заводу "Маяк", викритого на оборудці з майном "Укроборонпрому". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування у резонансному кримінальному провадженні щодо колишнього заступника генерального директора київського заводу "Маяк", викритого на спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами при відчуженні майна "Укроборонпрому" (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що наразі відповідно ст. 290 КПК України підозрюваному та його захисникам відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.
"Згідно матеріалів слідства, у 2019 році колишній посадовець пообіцяв керівнику комерційної структури сприяння у придбанні майнового комплексу заводу за значно заниженою ціною", - зазначається у повідомленні.
Загальна сума угоди мала скласти 4,5 млн доларів США, з яких 2 млн доларів США покупець мав офіційно сплатити за майновий комплекс, а ще 2,5 млн доларів США передати особисто підозрюваному у якості винагороди за його "послуги".
"Правоохоронці затримали експосадовця у відділенні банку під час отримання 200 тисяч доларів США авансу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, генеральному директору ПАТ "Завод "Маяк" повідомлено про підозру за невиплату заробітної плати на суму понад 11 млн гривень.