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Афера с имуществом "Укроборонпрома": завершено расследование в отношении экс-руководителя завода "Маяк"

Киев • УНН

 • 17928 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Прокуратура завершила следствие в отношении экс-руководителя завода "Маяк", уличенного в афере с имуществом "Укроборонпрома". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Афера с имуществом "Укроборонпрома": завершено расследование в отношении экс-руководителя завода "Маяк"

"Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование по резонансному уголовному производству в отношении бывшего заместителя генерального директора киевского завода "Маяк", уличенного в попытке мошеннического завладения денежными средствами при отчуждении имущества "Укроборонпрома" (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас в соответствии ст. 290 УПК Украины подозреваемому и его защитникам открытые материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

"Согласно материалам следствия, в 2019 году бывший чиновник пообещал руководителю коммерческой структуры содействие в приобретении имущественного комплекса завода по значительно заниженной цене", - отмечается в сообщении.

Общая сумма сделки должна была составить 4,5 млн долларов США, из которых 2 млн долларов США покупатель должен официально оплатить в имущественный комплекс, а еще 2,5 млн долларов США передать лично подозреваемому в качестве вознаграждения за его "услуги".

"Правоохранители задержали экс-чиновника в отделении банка при получении 200 тысяч долларов США аванса", - говорится в сообщении.

Напомним, генеральному директору ОАО "Завод "Маяк" сообщено о подозрении за невыплату заработной платы на сумму более 11 млн гривен.

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