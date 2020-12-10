Оборонний діалог: в Офісі Зеленського хочуть допомоги США з нацсистемою стійкості

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, де сторони обговорили перспективи оборонної співпраці, зокрема, створення дієвої національної системи стійкості в Україні. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Вказано, що співрозмовники обговорили "перспективи та шляхи подальшого розвитку й поглиблення двосторонніх відносин між Україною та США в безпековій, оборонній, воєнно-економічній та військово-технічній сферах". Особлива увага, як зазначається, приділялася "можливостям структурування наявних двосторонніх форматів співпраці та обміну досвідом з питань національної безпеки й оборони, що є важливими для обох країн".

"Роман Машовець наголосив на необхідності розширення двосторонньої взаємодії у контексті зміцнення обороноздатності України та надання Сполученими Штатами сприяння й практичної допомоги. Він повідомив про кроки Офісу Президента України зі створення дієвої національної системи стійкості та висловив інтерес щодо вивчення американського досвіду з цього питання", - вказали в Офісі Президента.

Зі свого боку Крістіна Квін, як повідомляється, "підтвердила незмінність підтримки України з боку США, зокрема в межах американського пакету допомоги сектору національної безпеки і оборони, та відзначила важливість продовження оборонних реформ в Україні для досягнення максимальної ефективності військової допомоги з боку Сполучених Штатів".

З ініціативи заступника керівника Офісу Президента сторони погодились активізувати роботу з розвитку двосторонньої договірної бази з питань національної безпеки й оборони.

Нагадаємо, у Зеленського запевнили, що Байден продовжить підтримку нацбезпеки України.

Українські Національні Новини

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