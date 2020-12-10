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Оборонный диалог: в Офисе Зеленского хотят помощи США относительно нацсистемы устойчивости

Оборонный диалог: в Офисе Зеленского хотят помощи США относительно нацсистемы устойчивости

Киев  •  УНН

 • 10978 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, где стороны обсудили перспективы оборонного сотрудничества, в частности, создание действенной национальной системы устойчивости в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

Указано, что собеседники обсудили "перспективы и пути дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений между Украиной и США в сфере безопасности, оборонной, военно-экономической и военно-технической сферах". Особое внимание, как отмечается, уделялось "возможностям структурирования имеющихся двусторонних форматов сотрудничества и обмена опытом по вопросам национальной безопасности и обороны, которые являются важными для обеих стран".

"Роман Машовец подчеркнул необходимость расширения двустороннего взаимодействия в контексте укрепления обороноспособности Украины и предоставления Соединенными Штатами содействия и практической помощи. Он сообщил о шагах Офиса Президента Украины по созданию действенной национальной системы устойчивости и выразил интерес к изучению американского опыта по этому вопросу", - указали в Офисе Президента.

Со своей стороны Кристина Квин, как сообщается, "подтвердила неизменность поддержки Украины со стороны США, в частности в рамках американского пакета помощи сектору национальной безопасности и обороны, и отметила важность продолжения оборонных реформ в Украине для достижения максимальной эффективности военной помощи со стороны Соединенных Штатов".

По инициативе заместителя руководителя Офиса Президента стороны согласились активизировать работу по развитию двусторонней договорной базы по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним, у Зеленского заверили, что Байден продолжит поддержку нацбезопасности Украины.

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