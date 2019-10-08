Оборонний бюджет наступного року стане найбільшим - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Видатки на оборону, передбачені проектом Державного бюджету на наступний рік, є найбільшими серед тих сум, які будь-коли виділялись на ці цілі. Про це сьогодні на брифінгу повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"Весь бюджет на безпеку і оборону – це 245,8 млрд грн, це 5,4% від ВВП. 136 млрд грн – це те, що ми почули як позицію Президента – 3% безпосередньо на Міністерство оборони. Це буде найбільша цифра, яка виділялась безпосередньо на оборону", - зазначила Маркарова.
Нагадаємо, оборонний бюджет на наступний рік був збільшений у порівнянні з поточним роком.