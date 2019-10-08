Оборонный бюджет следующего года станет самым большим - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Расходы на оборону, предусмотренные проектом Государственного бюджета на следующий год, являются наибольшими среди тех сумм, которые когда-либо выделялись на эти цели. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Весь бюджет на безопасность и оборону - это 245,8 млрд грн, это 5,4% от ВВП. 136 млрд грн - это то, что мы услышали как позицию Президента - 3% непосредственно на Министерство обороны. Это будет самая большая цифра, которая выделялась непосредственно на оборону", - отметила Маркарова.
Напомним, оборонный бюджет на следующий год был увеличен по сравнению с текущим годом.