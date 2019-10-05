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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Оборонець збірної України вибув з гри на півроку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Головний лікар першої команди “Динамо” Леонід Миронов розповів про стан здоров’я травмованого центрбека команди та збірної України Микити Бурди, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу “біло-синіх”.

Оборонець збірної України вибув з гри на півроку

“У Микити Бурди травмований колінний суглоб, під час артроскопічного обстеження було виявлено пошкодження тільки передньої хрестоподібної зв’язки. Він був прооперований 3-го жовтня пізно ввечері в Іспанії в клініці професора Рамона Кугата. Операція тривала 2-2,5 години і пройшла успішно. Микита за власним бажанням і погодженням із клубною медичною службою ще залишиться там на тиждень на початковий етап реабілітації, тим паче, що професор Рамон хоче його поспостерігати перші кілька днів. Через тиждень футболіст повернеться до Києва, де пройде місячний курс реабілітації, після чого знову на один день вирушить на консультацію до професора Рамона і продовжить свою реабілітацію. Приблизний термін відновлення — 5-6 місяців”, — розповів лікар.

Додамо, що Бурда у нинішньому сезоні провів на клубному рівні 10 матчів, забив один гол та отримав 3 жовті картки і одне вилучення.

Як повідомлялося, Бурда отримав травму у зустрічі із “Ворсклою”.

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