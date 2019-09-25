Захиснику збірної України та "Динамо" проведуть операцію

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Головний лікар київського "Динамо" розповів про стан здоров'я оборонця Микити Бурди, який отримав травму у матчі з "Ворсклою", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".

"Микита травмував колінний суглоб в ігровій ситуації. Комплексне обстеження показало, що йому потрібно діагностичне оперативне втручання у вигляді артроскопії колінного суглоба. Під час цієї процедури буде поставлений остаточний діагноз, ми також будемо знати ступінь і характер внутрішньосуглобового ушкодження, а також терміни відновлення, про які буде повідомлено пізніше. Артроскопічна операція планується на наступному тижні в Іспанії у клініці професора Рамона Кугата", - відзначив Леонід Миронов.

Примітно, що крім Бурди на матч з "Маріуполем" в УПЛ також не відправиться Віталій Миколенко, якому нададуть відпочинок.

Додамо, що Бурда у нинішньому сезоні провів на клубному рівні 10 матчів, забив один гол та отримав 3 жовті картки і одне вилучення.

Українські Національні Новини

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