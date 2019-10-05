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Защитник сборной Украины выбыл из игры на полгода

Киев • УНН

 • 9361 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Главный врач первой команды “Динамо” Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья травмированного центрбэка команды и сборной Украины Никиты Бурды, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

Защитник сборной Украины выбыл из игры на полгода

“У Никиты Бурды травмирован коленный сустав, при артроскопическом обследовании было обнаружено повреждение только передней крестообразной связки. Он был прооперирован 3 октября поздно вечером в Испании в клинике профессора Рамона Кугата. Операция длилась 2-2,5 часа и прошла успешно. Никита по собственному желанию и согласованию с клубной медицинской службой еще останется там на неделю на начальном этапе реабилитации, тем более, что профессор Рамон хочет его понаблюдать первые несколько дней. Через неделю футболист вернется в Киев, где пройдет месячный курс реабилитации, после чего снова на один день отправится на консультацию к профессору Рамона и продолжит свою реабилитацию. Примерный срок восстановления — 5-6 месяцев”, — рассказал врач.

Добавим, что Бурда в нынешнем сезоне провел на клубном уровне 10 матчей, забил один гол и получил 3 желтые карточки и одно удаление.

Как сообщалось, Бурда получил травму во встрече с “Ворсклой”.

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