Обіцяв влаштувати на роботу за 3 тис. доларів: у Києві затримали співробітника СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Одного з працівників відділу кадрового забезпечення ГУ Служби безпеки України у місті Києві та Київській області затримали після одержання ним частини хабара у сумі 1 000 доларів за вирішення питання працевлаштування до СБУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали одного з працівників відділу кадрового забезпечення ГУ Служби безпеки України у місті Києві та Київській області після одержання ним неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за попередньою інформацією, працівник СБУ вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 3 000 доларів за вирішення питання працевлаштування до СБУ.
“6 липня 2020 року слідчі ДБР затримали майора СБУ в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним частини неправомірної вигоди у сумі 1 000 доларів США”, — зазначається в повідомленні.
Також наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.
Нагадаємо, у приміщенні Управління Служби безпеки України в Одеській області проходили обшуки через викриття злочинної групи під керівництвом підполковника СБУ на вимаганні 250 тис. доларів США у підприємця за нерозголошення подробиць загибелі нардепа.