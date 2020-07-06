Обещал устроить на работу за 3 тыс. долларов: в Киеве задержали сотрудника СБУ

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Одного из работников отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области задержали после получения им части взятки в сумме 1000 долларов за решение вопроса трудоустройства в СБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали одного из работников отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области после получения им неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по предварительной информации, сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов за решение вопроса трудоустройства в СБУ.

"6 июля 2020 года следователи ГБР задержали майора СБУ в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им части неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов", - отмечается в сообщении.

Также сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, в помещении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области проходили обыски из-за разоблачения преступной группы под руководством подполковника СБУ на вымогательстве 250 тыс. долларов у предпринимателя за неразглашение подробностей гибели нардепа.

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