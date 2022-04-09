Обікрали тварин у харківському екопарку: окупанти винесли моркву, буряк та капусту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські окупанти вкрали овочі з Харківського "Фельдман Екопарку". Про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, передає УНН.
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"Фельдман Екопарк, знаходиться за 300 метрів від вояк рф. Сьогодні вночі, вони сперли у наших тварин морквину, буряк і капусту", - написав Лисенко.
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Обстріли і бомбардування російських окупантів призвели до повного руйнування Харківського "Фельдман Екопарку".
Два кенгуру з "Фельдман Екопарк" загинули в результаті обстрілу експозиційної зони "Австралія".