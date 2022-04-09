Обворовали животных в харьковском экопарке: оккупанты вынесли морковь, свеклу и капусту

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"Фельдман Экопарк, находится в 300 метрах от вояк рф. Сегодня ночью, они сперли у наших животных морковку, буряк и капусту", - написал Лысенко.

Дополнение

Обстрелы и бомбардировки российских оккупантов привели к полному разрушению харьковского "Фельдман Экопарка".

Два кенгуру из "Фельдман экопарк" погибли в результате обстрела экспозиционной зоны "Австралия".