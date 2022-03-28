Обговорив переговори з рф, закликав посилити санкції: Зеленський зідзвонився з Шольцем
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, пише УНН.
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“Обговорив з Федеральним канцлером Олафом Шольцем перебіг переговорного процесу. Повідомив про хід протидії агресії та злочини РФ. Висловив подяку за допомогу, яку надає Німеччина. Тиск на Росію має продовжуватися, санкції – посилюватися”, - повідомив президент в своєму Twitter.
Раніше
Раніше сьогодні Шольц заявив, що Москва порушила всі правила міжнародного порядку, застосувавши силу для усунення кордонів, і росія найбільше постраждає від наслідків цього.
Додамо
Наступний раунд перемовин між українською та російською делегаціями щодо вторгнення росії може розпочатися у вівторок, 29 березня, о 10:00.