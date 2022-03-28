Обсудил переговоры с рф, призвал ужесточить санкции: Зеленский созвонился с Шольцем
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет УНН.
Цитата
“Обсудил с Федеральным канцлером Олафом Шольцем ход переговорного процесса. Сообщил о ходе противодействия агрессии и преступлениях РФ. Выразил благодарность за помощь, которую оказывает Германия. Давление на Россию должно продолжаться, санкции - усиливаться”, - сообщил президент в своем Twitter.
Ранее
Ранее сегодня Шольц заявил, что Москва нарушила все правила международного порядка, применив силу для устранения границ, и россия больше всех пострадает от последствий этого.
Добавим
Следующий раунд переговоров между украинской и российской делегациями по вторжению России может начаться во вторник, 29 марта, в 10:00.