Обсудил переговоры с рф, призвал ужесточить санкции: Зеленский созвонился с Шольцем

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“Обсудил с Федеральным канцлером Олафом Шольцем ход переговорного процесса. Сообщил о ходе противодействия агрессии и преступлениях РФ. Выразил благодарность за помощь, которую оказывает Германия. Давление на Россию должно продолжаться, санкции - усиливаться”, - сообщил президент в своем Twitter.

Ранее

Ранее сегодня Шольц заявил, что Москва нарушила все правила международного порядка, применив силу для устранения границ, и россия больше всех пострадает от последствий этого.

Добавим

Следующий раунд переговоров между украинской и российской делегациями по вторжению России может начаться во вторник, 29 марта, в 10:00.