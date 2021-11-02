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ОАСК розгляне скаргу на обов’язкову вакцинацію 25 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо визнання протиправним наказ МОЗ про перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19. Підготовче судове засідання призначено на 25 листопада. Про це УНН повідомляє з посилання на суд.

ОАСК розгляне скаргу на обов’язкову вакцинацію 25 листопада

Цитата

“ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Дмитра Ламзи до МОЗ про визнання протиправним та нечинним наказу щодо затвердження переліку професій працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче судове засідання — 25 листопада”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

ОАСК нагадує, що позивач просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправним та нечинним Наказ Міністерства охорони здоров’я України, датований 4 жовтня 2021 року “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням”.

Що було раніше

Окружний адміністративний суд Києва просять визнати протиправним наказ МОЗ про перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я України раніше запровадило перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 і планує його розширити.

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