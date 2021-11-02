ОАСК рассмотрит жалобу на обязательную вакцинацию 25 ноября

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“ОАСК открыл производство в деле по иску Дмитрия Ламзи к Минздраву о признании противоправным и недействительным приказа об утверждении перечня профессий работники которых подлежат обязательной вакцинации. Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам общего искового производства. Подготовительное судебное заседание — 25 ноября”, — говорится в сообщении.

Детали

ОАСК напоминает, что истец просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным и недействительным Приказ Министерства охраны здоровья Украины, датированный 4 октября 2021 года “Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам”.

Что было раньше

Окружной административный суд Киева просят признать противоправным приказ Минздрава о перечне профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.



Министерство здравоохранения Украины ранее ввело перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и планирует его расширить.