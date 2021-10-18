ОАСК просять скасувати наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію від COVID-19

Цитата

“Суд просять визнати протиправним наказ МОЗ про затвердження переліку професій працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Позивачем зазначений — Дмитро Ламза”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зокрема, він просить ОАСК визнати протиправним та нечинним Наказ Міністерства охорони здоров’я України, датований 4 жовтня 2021 року “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням”.

Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК зупинити дію відповідного наказу МОЗ.

“Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом та з’ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Міністерство охорони здоров’я України раніше запровадило перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 і планує його розширити.