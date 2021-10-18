ОАСК просят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Окружной административный суд Киева просят признать противоправным приказ Минздрава о перечне профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОАСК.
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"Суд просят признать противоправным приказ Минздрава об утверждении перечня профессий работники которых подлежат обязательной вакцинации. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указан - Дмитрий Ламза", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в частности, он просит ОАСК признать противоправным и недействительным Приказ Министерства здравоохранения Украины, датированный 4 октября 2021 года "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".
Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК приостановить действие соответствующего приказа Минздрава.
"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Министерство здравоохранения Украины ранее ввело перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и планирует его расширить.