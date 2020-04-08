ОАСК призначив розгляд справи щодо обмеження роботи розважальних центрів до кінця карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про обмеження роботи закладів харчування та розважальних центрів до 24 квітня 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 11 травня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, йдеться про постанову уряду “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами) в частині щодо заборони суб’єктам господарювання до 24 квітня 2020 року приймати відвідувачів у закладах харчування, торгівельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності, а також фітнес-центрах, закладах культури, торговельного і побутового обслуговування населення.
Як повідомлялося, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов, в якому позивач просить визнати протиправними обмеження роботи закладів харчування та розважальних центрів до 24 квітня.