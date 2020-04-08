ОАСК назначил рассмотрение дела касательно ограничения работы развлекательных центров до конца карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об ограничении работы заведений питания и развлекательных центров до 24 апреля 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба суда.
“Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 11 мая 2020 года”, — говорится в сообщении.
Напомним, речь идет о постановлении правительства “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” (с изменениями) в части, касающейся запрета субъектам хозяйствования в 24 апреля 2020 года воспринимать в заведениях питания , торгово-развлекательных центрах, других учреждениях развлекательной деятельности, а также фитнес-центрах, учреждениях культуры, торгового и бытового обслуживания населения.
Как сообщалось, в Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором истец просит признать противоправными ограничения работы учреждений питания и развлекательных центров до 24 апреля.