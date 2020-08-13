ОАСК оголосив перерву до жовтня у справі щодо нового українського правопису
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Окружний адміністративний суд перейшов до дослідження доказів у справі щодо оскарження нового українського правопису та оголосив перерву до 1 жовтня. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі суду.
"Суд перейшов до дослідження доказів у справі та оголосив перерву до 1 жовтня", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, суд у справі щодо нового українського правопису перейшов до стадії дослідження доказів.
Як повідомлялося в УНН, Окружний адміністративний суд Києва об’єднав в одне провадження дві справи щодо оскарження нової редакції правопису та призначив до розгляду по суті.
Нагадаємо, позивачка звернулася до суду в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу — та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України № 437 від 22 травня 2019 року про "Питання українського правопису".
Також до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов до Кабінету Міністрів України щодо визнання незаконною та скасування постанови уряду № 437 від 22 травня 2019 року, якою було затверджено український правопис у новій редакції. Позивачем виступає ГО "Правова держава".
Зазначимо, нова редакція "Українського правопису" набрала чинності 3 червня 2019 року. Після цього Міністерство освіти і науки опублікувало остаточну версію нової редакції "українського правопису".