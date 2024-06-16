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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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ОАЕ хоче укласти угоду про партнерство з Україною й поглибити торговельні відносини

Київ • УНН

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ОАЕ мають намір підписати угоду про партнерство з Україною та поглибити торговельні відносини, щоб зміцнити українську економіку.

ОАЕ хоче укласти угоду про партнерство з Україною й поглибити торговельні відносини

Дипломатичний радник президента Об’єднаних Арабських Еміратів Анвар Гаргаш заявив, що його країна має намір укласти угоду про партнерство з Україною та поглибили торговельні відносини. Про це Гаргаш заявив під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.

Від початку війни ОАЕ передало 14 літаків з понад тисячі тонн продовольства, медичних товарів, як частину наших зусиль з допомоги цивільних. Ми також передали багато генераторів, щоб допомогти пережити наслідки атак на енергетичну інфраструктуру. Дивлячись у майбутнє, я хотів би, щоб Україна на ОАЕ укласти угоду про партнерство та поглибили торговельні відносини. Це нагально необхідно в цей час. Нам потрібно посилити українську економіку та допомогти приватному сектору відбудувати свою країну,

- сказав Гаргаш.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його країна буде підтримувати Україну, включаючи і надання цивільної допомоги та допоможе побудувати енергетичну мережу для надання електрики для лікарень у Харкові.

Павло Башинський

Павло Башинський

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