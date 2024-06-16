ОАЭ хочет заключить соглашение о партнерстве с Украиной и углубить торговые отношения

Дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что его страна намерена заключить соглашение о партнерстве с Украиной и углубили торговые отношения. Об этом Гаргаш заявил во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

С начала войны ОАЭ передало 14 самолетов с более тысячи тонн продовольствия, медицинских товаров, как часть наших усилий по помощи гражданским. Мы также передали много генераторов, чтобы помочь пережить последствия атак на энергетическую инфраструктуру. Глядя в будущее, я хотел бы, чтобы Украина и ОАЭ заключили соглашение о партнерстве и углубили торговые отношения. Это настоятельно необходимо в настоящее время. Нам нужно усилить украинскую экономику и помочь частному сектору отстроить свою страну, - сказал Гаргаш.

Напомним

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его страна будет поддерживать Украину, включая и предоставление гражданской помощи и поможет построить энергетическую сеть для предоставления электричества для больниц в Харькове.