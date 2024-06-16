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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Норвегія допоможе побудувати енергетичну мережу для лікарень у Харкові - прем’єр країни

Київ • УНН

 • 30267 перегляди

Норвегія допоможе побудувати енергетичну мережу для забезпечення електроенергією лікарень у Харкові, а також продовжить підтримувати право України на самооборону і надавати цивільну допомогу.

Норвегія допоможе побудувати енергетичну мережу для лікарень у Харкові - прем’єр країни

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його країна буде підтримувати Україну, включаючи і надання цивільної допомоги та допоможе побудувати енергетичну мережу для надання електрики для лікарень у Харкові.

Про це Стере заявив під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.

Деталі

Ми повинні бути мудрими, ми повинні зберегти цю єдність багатьох держав. Ви можете на нас розраховувати. Норвегія буде підтримувати Україну, ваше право на самозахист, але також надаватимемо вам цивільну допомогу. Ми допоможемо побудувати енергетичну мережу для надання електрики для лікарень у Харкові і ми продовжимо допомагати вам з поверненням ваших дітей (...) Я вірю, що наступний саміт буде ще більш успішним. Слава Україні

- сказав Стере. 

Нагадаємо

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що війна росії проти України порушує всі принципи статуту ООН, а також те, що жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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