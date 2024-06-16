Норвегія допоможе побудувати енергетичну мережу для лікарень у Харкові - прем’єр країни
Київ • УНН
Норвегія допоможе побудувати енергетичну мережу для забезпечення електроенергією лікарень у Харкові, а також продовжить підтримувати право України на самооборону і надавати цивільну допомогу.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його країна буде підтримувати Україну, включаючи і надання цивільної допомоги та допоможе побудувати енергетичну мережу для надання електрики для лікарень у Харкові.
Про це Стере заявив під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
Деталі
Ми повинні бути мудрими, ми повинні зберегти цю єдність багатьох держав. Ви можете на нас розраховувати. Норвегія буде підтримувати Україну, ваше право на самозахист, але також надаватимемо вам цивільну допомогу. Ми допоможемо побудувати енергетичну мережу для надання електрики для лікарень у Харкові і ми продовжимо допомагати вам з поверненням ваших дітей (...) Я вірю, що наступний саміт буде ще більш успішним. Слава Україні
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