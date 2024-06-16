Норвегия поможет построить энергетическую сеть для больниц в Харькове - премьер страны

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его страна будет поддерживать Украину, включая и предоставление гражданской помощи и поможет построить энергетическую сеть для предоставления электричества для больниц в Харькове.

Об этом Стере заявил во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

Детали

Мы должны быть мудрыми, мы должны сохранить это единство многих государств. Вы можете на нас рассчитывать. Норвегия будет поддерживать Украину, ваше право на самозащиту, но также будем предоставлять вам гражданскую помощь. Мы поможем построить энергетическую сеть для предоставления электричества для больниц в Харькове и мы продолжим помогать вам с возвращением ваших детей (...) Я верю, что следующий саммит будет еще более успешным. Слава Украине - сказал Стере.

Напомним,

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что война России против Украины нарушает все принципы устава ООН, а также то, что ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства.