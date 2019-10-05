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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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NYT: у справі про розмову Трампа із Зеленським новий свідок

Київ • УНН

 • 21469 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Другий представник розвідувального співтовариства, який був стривожений діями президента США Дональда Трампа щодо України, зважує, чи варто подавати власну офіційну скаргу як інформатора і давати показання Конгресу США. Про це повідомляє газета New York Times з посиланням на дані двох осіб, поінформованих з цього питання, передає УНН.

NYT: у справі про розмову Трампа із Зеленським новий свідок

"У чиновника є більш безпосередня інформація про те, що сталося, ніж у першого викривача... Другий чиновник входить в число тих, з ким розмовляв генеральний інспектор розвідувального співтовариства США (Майкл Аткінсон - ред.), щоб підтвердити звинувачення початкового інформатора, сказало одне з джерел", - йдеться в статті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським: головне

Як зазначається, Майкл Аткінсон в п'ятницю в приватному порядку проінформував американських законодавців про те, як він обґрунтовує версію інформатора. Не було ясно, чи сказав він законодавцям, що другий чиновник розглядає можливість подачі скарги.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з’явилась інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.

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