NYT: в деле о разговоре Трампа с Зеленским новый свидетель
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Второй представитель разведывательного сообщества, который был встревожен действиями президента США Дональда Трампа относительно Украины, взвешивает, стоит ли подавать собственную официальную жалобу как информатора и давать показания Конгрессу США. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на данные двух человек, проинформированных по этому вопросу, передает УНН.
"У чиновника есть более непосредственная информация о том, что произошло, чем у первого разоблачителя,... Второй чиновник входит в число тех, с кем разговаривал генеральный инспектор разведывательного сообщества США (Майкл Аткинсон - ред.), чтобы подтвердить обвинения первоначального осведомителя, сказал один из источников", - говорится в статье.
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Как отмечается, Майкл Аткинсон в пятницу в частном порядке проинформировал американских законодателей о том, как он обосновывает версию информатора. Не было ясно, сказал ли он законодателям, что второй чиновник рассматривает возможность подачи жалобы.
Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.