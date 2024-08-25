NYT: США і Британія надали Україні розвіддані по Курській області
Київ • УНН
США та Британія надають Україні супутникові знімки та розвіддані для наступу в Курській області. Пентагон вважає, що Київ планує створити буферну зону на російській території.
США та Велика Британія активно підтримують Україну в її наступальних операціях, надаючи супутникові знімки та розвіддані щодо Курської області після початку наступу Збройних Сил України (ЗСУ). Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських посадовців, передає УНН.
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Ця інформація була ключовою для українських військ, дозволяючи відслідковувати пересування російських підкріплень, які могли б атакувати українські позиції або відрізати їм шляхи можливого відступу.
За даними деяких джерел, з посиленням контролю Сил оборони України над західною частиною Росії зростає ризик перевантаження логістичних ланцюжків і систем ППО ЗСУ. Перекидання додаткових сил на Курщину може також послабити позиції України на східних фронтах.
Вашингтон висловлює занепокоєння щодо можливості довгострокового утримання Україною захоплених територій, але представник Пентагону в коментарі NYT зазначив, що Київ, ймовірно, планує зміцнити свої позиції на російській території, щоб створити буферну зону.
Американські посадовці наголошують, що наступ ЗСУ був ретельно спланований, однак успіх операції перевершив початкові очікування. Україна зуміла скористатися повільною реакцією Москви, що дозволило їй діяти більш гнучко та ефективно.
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