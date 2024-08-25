NYT: США и Британия предоставили Украине разведданные по Курской области

США и Великобритания активно поддерживают Украину в ее наступательных операциях, предоставляя спутниковые снимки и разведданные по Курской области после начала наступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

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Эта информация была ключевой для украинских войск, позволяя отслеживать передвижения российских подкреплений, которые могли бы атаковать украинские позиции или отрезать им пути возможного отступления.

По данным некоторых источников, с усилением контроля Сил обороны Украины над западной частью России возрастает риск перегрузки логистических цепочек и систем ПВО ВСУ. Переброска дополнительных сил на Курщину может также ослабить позиции Украины на восточных фронтах.

Вашингтон выражает беспокойство относительно возможности долгосрочного удержания Украиной захваченных территорий, но представитель Пентагона в комментарии NYT отметил, что Киев, вероятно, планирует укрепить свои позиции на российской территории, чтобы создать буферную зону.

Американские чиновники отмечают, что наступление ВСУ было тщательно спланировано, однако успех операции превзошел первоначальные ожидания. Украина сумела воспользоваться медленной реакцией Москвы, что позволило ей действовать более гибко и эффективно.

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