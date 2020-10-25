Нурмагомедов здолав Гетжи та завершив професійну кар’єру в ММА

Нурмагомедов у другому раунді завалив американця на настил октагону і зробив удушливий, після якого рефері зупинив бій.

Нурмагомедов після своєї перемоги заявив, що сьогодні був його останній бій і він завершив свою кар’єру бійця. В його активі 29 перемог і жодного фіаско.

Відзначимо, Нурмагомедов втретє захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі. У попередніх захистах він впорався з ірландцем Конором Макгрегором та американцем Дастіном Пор’є.

Як повідомляв УНН, після бою з Макгрегором ірландець і Нурмагомедов отримали тривалу дискваліфікацію.