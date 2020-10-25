Нурмагомедов одолел Гетжи и завершил профессиональную карьеру в ММА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В главном противостоянии за титул чемпиона UFC в легком весе встречались российский боец смешанных правил Хабиб Нурмагомедов (28-0) и американец Джастин Гетжи (22-2), передает УНН со ссылкой на UFC.
Нурмагомедов во втором раунде завалил американца на настил октагона и сделал удушающий, после которого рефери остановил бой.
Нурмагомедов после своей победы заявил, что сегодня был его последний бой и он завершил свою карьеру бойца. В его активе 29 побед и ни одного фиаско.
Отметим, Нурмагомедов третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В предыдущих защитах он справился с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
Как сообщал УНН, после боя с МакГрегором ирландец и Нурмагомедов получили длительную дисквалификацию.