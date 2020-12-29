НСЗУ уклала договори з понад 1,6 медзакладами на надання екстреної меддопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. За Програмою медичних гарантій НСЗУ уклала понад 3800 договорів з 1675 медзакладами, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу і виплатила їм майже 52 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної служби здоров'я України.
"У 2020 році НСЗУ уклала понад 3800 договорів з 1675 медзакладами, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу. НСЗУ виплатила їм майже 52 мільярди гривень. ТОП-3 спеціалізованих закладів за розміром оплат від НСЗУ: міська клінічна лікарня № 4 міста Дніпро - отримала майже 311 млн грн, Одеський обласний онкологічний диспансер - отримав за договором з НСЗУ понад 235 млн грн та Львівська обласна клінічна лікарня - отримала понад 234 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за програмою медичних гарантій фінансування лікування онкологічних захворювань було збільшено на 70% порівняно з попереднім роком. Всі онкологічні диспансери країни, які уклали контракт з НСЗУ, отримали значно більше коштів, аніж за субвенцією. НСЗУ законтрактувала 118 медичних закладів на надання послуг з діагностики та лікування онкологічних хвороб та виплатила цим закладам понад 2,8 млрд грн.
"У Програмі медичних гарантій визначено 5 пріоритетних медичних послуг. До закладів, що надають таку допомогу, НСЗУ при контрактуванні висувала підвищені вимоги щодо наявності необхідного обладнання, лікарів та медперсоналу відповідної кваліфікації. Оплата за надані послуги відбувається за підвищеним тарифом. НСЗУ виплатила цим закладам майже 4 млрд грн", - зазначається в повідомленні.
Так, з них:
- 1,4 мільярди гривень - за допомогу при пологах
- 1,2 мільярди гривень - за лікування гострого мозкового інсульту
- 811 мільйонів гривень - за допомогу у складних неонатальних випадках
- 348 мільйонів гривень - за лікування гострого інфаркту міокарда
- 117 млн грн за проведені інструментальні обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов спростував чутки про те, що з 1 січня припиняється фінансування медичної системи.